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В Калифорнии перевернулось судно

Два человека погибли, десятки госпитализированы

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Судно с несколькими десятками людей на борту перевернулось в воскресенье у Национального монумента Кабрильо близ американского Сан-Диего (штат Калифорния). Как сообщила спасательная служба Сан-Диего, по меньшей мере два человека погибли.

"Спасательная служба и пожарные Сан-Диего прибыли на место инцидента с перевернувшимся судном, <...> из воды были подняты 25 человек. К сожалению, двое не выжили, 23 были доставлены в местные больницы", - говорится в сообщении спасателей в Twitter. Отмечается, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Информации о причине инцидента и типе судна пока не приводится.

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