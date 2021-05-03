На Эльбрусе нашли тела двух человек, пропавших в апреле при восхождении

НАЛЬЧИК, 3 мая. /ТАСС/. Спасатели нашли тела двух человек, связь с которыми была потеряна во второй половине апреля при восхождении на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Найдены тела потерявшихся на Эльбрусе несколько дней назад девушки и ее гида. Они были на северной стороне горы ниже Скал Ленца", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели также нашли палатку, "в которой, вероятно, ребята хотели скрыться от непогоды".

Сообщение спасателям поступило 21 апреля от отца женщины, которая пыталась совершить восхождение на гору вместе с гидом. По словам мужчины, последний раз дочь связывалась с ним 17 апреля, сообщив, что они с гидом находились в 200 м от вершины, но из-за плохой погоды были вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку". Поиски велись с 23 апреля, но были приостановлены 26 апреля из-за плохих погодных условий и возобновлены 1 мая.