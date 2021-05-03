При жесткой посадке мотодельтаплана в Пермском крае пострадали два человека

ТАСС, 3 мая. Мотодельтаплан совершил в понедельник жесткую посадку в Чусовском районе Пермского края. В результате пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сообщение об аварии поступило в 07:15 мск. "Поступила информация о совершившем аварийную посадку мотодельтаплане с последующим его возгоранием в 3,5 км от поселка Лямино. На борту находились два человека, в данный момент госпитализированы в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы", - отметили в пресс-службе.

По словам замглавы Чусовского района Андрея Митрохина, у пострадавших диагностированы переломы.

На место аварии выехала следственно-оперативная группа, проводится проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, у пострадавших 1981 и 1984 годов рождения - ожоги и переломы. "Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал Пермский транспортный прокурор", - отмечается в сообщении ведомства.