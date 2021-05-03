Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз венграм Закарпатья

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Следователи украинской полиции возбудили уголовное дело из-за распространения в городе Берегове Закарпатской области листовок с угрозами в адрес местных жителей венгерского происхождения. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"2 мая полицейские Берегова зафиксировали факт распространения листовок с угрозами в адрес украинцев венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей", - говорится в сообщении. Эти действия следователи квалифицировали по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, совмещенное с угрозами" Уголовного кодекса Украины.

В Закарпатской области неоднократно фиксировались подобные инциденты в отношении украинских венгров. В декабре прошлого года полиция возбудила сразу два уголовных дела из-за массового распространения писем на электронные адреса общественных организаций венгерского национального меньшинства с требованием срочно покинуть Украину и угрозами физической расправой.

До этого в украинском сегменте интернета появилось видео, на котором у въезда в Берегово человек в камуфляжной униформе и балаклаве на фоне символики "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) угрожал закарпатским венграм. Комментируя эту запись, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков тогда обещал "жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые выдают себя за патриотов и несут угрозу украинцам венгерского происхождения".