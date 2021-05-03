В Курской области женщину насмерть сбил на машине ее шестилетний сын

КУРСК, 3 мая. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в Курской области сел за руль автомобиля и сбил свою мать. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, несовершеннолетний 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завел его и при движении задним ходом наехал на женщину (мать), которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano", - сказали в пресс-службе.

После полученных травм женщина умерла в Щигровской центральной районной больнице. Проводится доследственная проверка.