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В Курской области женщину насмерть сбил на машине ее шестилетний сын

Проводится проверка
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

КУРСК, 3 мая. /ТАСС/. Шестилетний ребенок в Курской области сел за руль автомобиля и сбил свою мать. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По предварительным данным, несовершеннолетний 2015 года рождения сел за руль автомобиля, завел его и при движении задним ходом наехал на женщину (мать), которая оказалась между этим автомобилем и стоящим автомобилем Nissan Murano", - сказали в пресс-службе.

После полученных травм женщина умерла в Щигровской центральной районной больнице. Проводится доследственная проверка.

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