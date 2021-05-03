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Морское сообщение между Сахалином и материком прервано из-за непогоды

Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий

ТАСС, 3 мая. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материковую часть страны (Хабаровский край), закрылась в понедельник из-за неблагоприятных погодных условий в Татарском проливе. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"С 16:00 (08:00 мск) 3 мая паромная переправа Ванино - Холмск закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе. Движение паромов возобновится с улучшением погодных условий", - говорится в сообщении.

2 мая в МЧС сообщали, что в понедельник на территории Охинского, Ногликского и Александровск-Сахалинского районов прогнозируются мокрый снег и ветер до 17-22 м/с.

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РоссияСахалинская область
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