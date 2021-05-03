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В Германии раскрыли сеть по распространению детского порно

Она насчитывала более 400 тыс. членов

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Полиция ФРГ раскрыла в анонимном сегменте интернета DarkNet платформу распространения детской порнографии, которая насчитывала более 400 тыс. членов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Федерального ведомства по уголовным делам.

В Германии задержаны трое граждан ФРГ, еще один подозреваемый по запросу немецких следователей был арестован в Парагвае. В рамках следственных мероприятий прошли обыски на семи объектах в федеральных землях Бавария, Гамбург и Северный Рейн - Вестфалия.

Ликвидированная платформа существовала в DarkNet как минимум с июня 2019 года.

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