В Германии раскрыли сеть по распространению детского порно

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Полиция ФРГ раскрыла в анонимном сегменте интернета DarkNet платформу распространения детской порнографии, которая насчитывала более 400 тыс. членов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Федерального ведомства по уголовным делам.

В Германии задержаны трое граждан ФРГ, еще один подозреваемый по запросу немецких следователей был арестован в Парагвае. В рамках следственных мероприятий прошли обыски на семи объектах в федеральных землях Бавария, Гамбург и Северный Рейн - Вестфалия.

Ликвидированная платформа существовала в DarkNet как минимум с июня 2019 года.