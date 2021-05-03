В Мурманске возбудили дело после нападения собак на ребенка

МУРМАНСК, 3 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Мурманске после нападения собак на ребенка. Об этом в понедельник сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сообщили в СК.

Следователи установили, что 2 мая возле дома 24 по Фестивальной улице в Мурманске две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку 2012 года рождения. Пострадавшая с травмами госпитализирована. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов. Следствие изъяло одежду ребенка, записи камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.