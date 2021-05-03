Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у границы России и Монголии

ТАСС, 3 мая. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник в районе границы России и Монголии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 269 км к юго-западу от Ангарска (население около 225 тыс. жителей) и в 23 км к юго-западу от монгольского населенного пункта Турт, где проживают 2,1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 10 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, "землетрясение ощутили жители Иркутской области в ряде районов".

"Толчки силою 3-4 балла были зарегистрированы в 16:46 (11:46 мск). По информации специалистов Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр землетрясения находился в Монголии в районе озера Хубсугул. <…> Возможная максимальная интенсивность землетрясения в эпицентре - 7,9. Магнитуда - 5,9", - говорится в сообщении.