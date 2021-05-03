{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле

В Израиле начали специальное расследование трагедии на горе Мерон

Речь идет о катастрофе, которую можно было предотвратить, указал госконтролер страны Матаньягу Энгельман

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая. /ТАСС/. Государственный контролер Израиля Матаньягу Энгельман заявил в понедельник, что начинает специальное расследование обстоятельств, приведших к катастрофе на горе Мерон, где в ночь на 30 апреля в результате давки во время религиозного праздника Лаг ба-Омер погибли 45 человек. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

На эту тему
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле
Что известно о гибели людей в массовой давке в Израиле

"Речь идет о трагедии, которую можно было предотвратить. Мы начинаем расследование всех обстоятельств, которые привели к этой трагедии, чтобы понять, каким образом ее можно было предотвратить", - цитирует высказывания Энгельмана радиостанция. "Будет проведена проверка в отношении действий всех сторон, включая работу правоохранителей в экстремальной ситуации", - добавил госконтролер, в чьи обязанности в Израиле входит надзор за деятельностью органов исполнительной власти.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 30 апреля во время посещения места трагедии пообещал провести "тщательное, серьезное и глубокое расследование" инцидента, чтобы "гарантировать, что такая катастрофа не повторится". Он добавил, что полиция провела оперативную спасательную операцию, благодаря чему "удалось предотвратить куда более серьезную трагедию".

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминРасследование обрушения трибуны во время праздника в Израиле
Вылет мотодельтаплана, совершившего жесткую посадку в Прикамье, не был согласован
Летательный аппарат врезался в дерево и загорелся
Читать полностью