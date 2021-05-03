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Девять человек пострадали в ДТП на трассе под Астраханью

Среди них два ребенка

АСТРАХАНЬ, 3 мая. /ТАСС/. Девять человек, среди которых два ребенка, пострадали в ДТП в Черноярском районе Астраханской области. Они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Астраханской области в понедельник.

"Госавтоинспекция проводит административное расследование по факту ДТП на федеральной трассе Р-22 "Каспий", в результате которого пострадали девять жителей Астраханской области. В их числе двое детей предполагаемой виновницы аварии - трехлетний мальчик и его сестра, у них диагностированы ушибы и закрытая черепно-мозговая травма", - сообщил собеседник агентства.

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РоссияАстраханская область
Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Самарской области
Среди погибших ребенок 2009 года рождения
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