В Бурятии под лавину попали пять туристов

ТАСС, 3 мая. Сход снежной массы произошел в Тункинском районе Бурятии, для оказания помощи выехали спасатели.

Как сообщили в понедельник в республиканском агентстве ГО и ЧС, поступило сообщение, что на перевале пять туристов попали под сход снежной массы. "Двое успели спастись, троих полностью засыпало снегом. Спасатели БРПСС, которые с 22 апреля находились на горе Мунку-Сардык на ежегодных тренировочных сборах, выдвинулись на место происшествия для оказания помощи выжившим и поиска тел погибших", - добавили в агентстве.

Как сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону, "в 20:05 (15:05 мск) от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района в оперативно дежурную смену ЦУКС поступило сообщение, что на перевале Горелова вблизи населенного пункта Монды произошел сход снежной массы".

Как уточнили в МЧС, на маршруте находилась незарегистрированная туристская группа из пяти человек.

"Два человека из этой группы вышли на связь и попросили о помощи. О троих остальных пока нет информации", - сказали в МЧС. Для оказания помощи из населенного пункта Кырен к месту выехали спасатели. Запланирован вылет борта Ми-8 МЧС России для доставки спасателей из поселка Никола Иркутской области и эвакуации пострадавших из труднодоступной местности.

Тункинский район площадью 11,8 тыс. кв. км занимает Саяно-Прибайкальскую часть западной Бурятии. Там проживают около 20 тыс. человек.