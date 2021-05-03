Один человек погиб при сходе снега в горах Бурятии

ТАСС, 3 мая. Один человек погиб и два пропали в результате схода снежной массы в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что на перевале Горелова пять туристов попали под сход снежной массы, два человека спаслись, трех полностью засыпало снегом.

"В результате схода снега погиб один человек, двое пропали, сейчас ведутся их поиски, двое спасенных не пострадали", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что туристическая группа из пяти человек проходила по маршруту: Белый Иркут - Мунку Сардык - Стрелка.