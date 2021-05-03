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Три человека погибли при столкновении трех автомобилей в Северной Осетии

Авария произошла на 17-м км дороги "Транскам"

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 мая. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на Транскавказской автомагистрали в Алагирском районе Северной Осетии, в результате погибли три человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"3 мая 2021 года примерно в 20:30 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП, которое произошло на 17-м км дороги "Транскам". В результате ДТП водитель автомашины Toyota, водитель и пассажир автомашины Renault скончались до приезда скорой медицинской помощи", - рассказали в министерстве.

По предварительной информации, столкнулись Renault, ВАЗ-2111 и Toyota, которая после аварии загорелась. МВД по Северной Осетии проводит проверку.

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