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Прокуратура начала проверку после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

В результате происшествия пострадали семь человек
Здание прокуратуры Москвы Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Здание прокуратуры Москвы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Прокуратура приступила к проверке после пожара в гостинице на юго-востоке столицы, где пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

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"В ходе прокурорской проверки будут уставлены причины и условия произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства по пожарной безопасности, а также по безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Пожар в гостинице на улице 6-й Кожуховской произошел в ночь на 4 мая. Изначально поступила информация о трех погибших, но позднее выяснилось, что речь шла о пострадавших, которые потеряли сознание. Один из них пришел в сознание, двоих других медики реанимируют.

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