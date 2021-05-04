Reuters: при крушении путей метро в Мексике погибли 15 человек

ТАСС, 4 мая. По меньшей мере 15 человек погибли и 70 пострадали в результате обрушения метромоста с идущим по нему поездом в Мехико. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По данным газеты El Universal, инцидент произошел в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск). Генеральная прокуратура Мехико на своей странице в Twitter сообщила, что на место происшествия направлены специалисты для помощи пострадавшим.

Ранее газета El Pais со ссылкой на местные власти сообщала, что инцидент произошел по ходу следования поезда между станциями "Оливос" и "Тесонко".

"Я направляюсь сейчас к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии", - написала мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум в Twitter. Позднее она сообщила, что находится на месте происшествия и координирует работу ситуационного центра.

В новость внесены изменения (08:22 мск) - меняется источник, обновлена информация о погибших.