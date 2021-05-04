Два человека погибли в штате Джорджия из-за последствий торнадо

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в Джорджии из-за последствий торнадо в этом штате. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте газета USA Today со ссылкой на местные власти.

Один летальный случай был подтвержден в окрестностях города Атланта, еще один - в округе Хьюстон. Оба человека погибли под деревьями, рухнувшими под напором ветра.

Ранее Национальная метеорологическая служба США предупредила об угрозе торнадо в Джорджии, Алабаме и других южных штатах. Ветер, скорость которого может превышать 30 м/ с, прогнозируется в штатах Миссисипи, Северная и Южная Каролина.

В конце апреля - начале мая на юге США начинается сезон торнадо. В этом году он стартовал немного позже обычного, однако из-за особенностей движения воздушных масс над Атлантикой шторма и ураганы могут быть сильнее, чем обычно, предупреждают метеорологи.