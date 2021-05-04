Суд в Новосибирске арестовал директора центра зимних видов спорта

НОВОСИБИРСК, 4 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска арестовал почти на два месяца директора новосибирского муниципального центра зимних видов спорта Владимира Бочкарева, сообщается на сайте суда.

28 апреля источник ТАСС сообщил, что Бочкарев задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела. В учреждении проведели обыски. Подробности дела не уточняются.

"Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 30.04.2021 избрана в отношении Бочкарева В. А. мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 суток, то есть до 21.06.2021", - говорится в сообщении.

Муниципальное учреждение "Центр зимних видов спорта" было образовано в Новосибирске в 2011 году. Центр занимается подготовкой спортсменов в таких дисциплинах, как хоккей с шайбой, хоккей с мячом, лыжные гонки, фигурное катание, керлинг.