Число пострадавших при пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве выросло до 10

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве увеличилось до 10 человек, в их числе двое детей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в экстренных службах.

"По последним данным, пострадали 10 человек, среди них двое детей. Трое пострадавших находятся в реанимации", - сказал собеседник агентства. Из гостиницы были спасены 305 человек, в их числе 114 детей.

В экстренных службах уточнили, что у всех пострадавших отравление продуктами горения.

Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Москве, пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице начался в 03:27 мск. Его общая площадь составила 100 кв. м. В 04:18 возгорание было локализовано, в 04:30 ликвидировано. По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности.