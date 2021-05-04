В ДТП в Мурманской области погибли три человека

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух иномарок во вторник на федеральной трассе "Кола" на участке в Кольском районе Мурманской области. Об этом ТАСС сообщили в МВД по региону.

"По предварительной информации, в районе 04:00 на 1357-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение, трое погибли на месте", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД по Мурманской области, в больницу с травмами был доставлен водитель Mazda. Среди погибших - водитель и два пассажира Hyundai. Они скончались до приезда медиков.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, подробности устанавливаются, проводится проверка.