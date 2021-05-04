Пострадавший в результате хлопка газа дом в Уфе расселят

УФА, 4 мая. /ТАСС/. Двухэтажный дом на улице Пекинская в Уфе, в котором в январе 2020 года произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого один человек погиб, будет расселен. Два жителя дома размещены во временном фонде, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мэрии города.

После происшествия власти города планировали восстановить дом, в котором частично обрушился потолок. Затраты оценивались в 5,7 млн рублей, шла речь о восстановлении наружных стен и перекрытий второго и первого этажей, стропильной системы.

"В настоящее время разрабатывается четвертая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья. На сегодняшний день проект проходит этап согласования у соответствующих служб. В этот проект программы вошел и дом № 16 по улице Пекинской. После подписания и утверждения этой программы начнется ее реализация, и будут определены конкретные сроки расселения жителей этого дома", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, после инцидента в центре размещения пострадавших проживают два человека из этого дома, остальные отказались. Всего в доме 18 квартир, в них проживали 54 человека. Здание построено в 1953 году.