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Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве
Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве
Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве
Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве
Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве
Обновлено 

Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

© Алина Жердева/ТАСС, архив

На юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице "Вечный зов". По данным Следственного комитета, при пожаре погиб один человек.

  • Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице начался в 03:27.
  • В гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые участвовали в слете кадетов.
  • Общая площадь возгорания составила 100 метров. Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности. 
  • По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожар привел к сильному задымлению, которое распространилось по всем этажам.
  • Источник в экстренных службах ранее сообщал, что в результате происшествия погибли два человека.
  • В медицинских службах также сообщили о двух погибших. По уточненным данным, в больницы доставили 18 человек, в том числе 10 детей. Сейчас медицинскую помощь оказывают 14 пострадавшим, среди которых восемь детей.
  • Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
  • В правоохранительных органах заявили, что "в гостинице были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности". В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Кроме того, в гостинице отсутствуют эвакуационные выходы.
  • Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в "Вечном зове" не проводились, так как гостиница открылась несколько месяцев назад.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Прокуратура проводит проверку.
Теги
Россия
Состояние двух пострадавших при пожаре в московской гостинице оценивается как тяжелое
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