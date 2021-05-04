Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

На юго-востоке Москвы произошел пожар в гостинице "Вечный зов". По данным Следственного комитета, при пожаре погиб один человек.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице начался в 03:27.

В гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые участвовали в слете кадетов.

Общая площадь возгорания составила 100 метров. Пожару присвоили второй, повышенный, номер сложности.

По данным МЧС, горение происходило на первом этаже и частично в коридоре. Пожар привел к сильному задымлению, которое распространилось по всем этажам.

Источник в экстренных службах ранее сообщал, что в результате происшествия погибли два человека.

В медицинских службах также сообщили о двух погибших. По уточненным данным, в больницы доставили 18 человек, в том числе 10 детей. Сейчас медицинскую помощь оказывают 14 пострадавшим, среди которых восемь детей.

Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

В правоохранительных органах заявили, что "в гостинице были грубейшие нарушения требований пожарной безопасности". В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты. Кроме того, в гостинице отсутствуют эвакуационные выходы.

Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в "Вечном зове" не проводились, так как гостиница открылась несколько месяцев назад.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Прокуратура проводит проверку.