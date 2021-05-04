Источник: системы противопожарной защиты в гостинице "Вечный зов" не сработали

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Ни одна из систем противопожарной защиты не сработала в гостинице "Вечный зов" в Москве, где при пожаре во вторник погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В гостинице были грубые нарушения требований пожарной безопасности. Ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект, не сработала. Речь идет о системах дымоудаления, сигнализации, пожаротушения. Кроме того, еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. Все это и привело к тяжелым последствиям при пожаре", - сказал собеседник агентства. "Люди на момент прибытия пожарных стояли в окнах и просили о помощи. Все было в дыму, многие эвакуировались на ощупь", - добавил он. По его словам, сейчас выясняется, были ли вообще в гостинице системы противопожарной защиты.

В правоохранительных органах сообщили, что проверки на соблюдение требований пожарной безопасности, по предварительным данным, в гостинице не проводились, так как она открылась несколько месяцев назад.

Пожар в пятиэтажном здании гостиницы на 6-й Кожуховской улице произошел в 03:27. В этот момент в гостинице находились 305 человек, в том числе 114 детей, которые приехали на слет кадетов. Погибли два человека, еще 18 пострадали, в том числе 10 детей. Госпитализированы 14 пострадавших, в их числе восемь детей.