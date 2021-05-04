Для ликвидации последствий обрушения метромоста в Мехико привлекли военных

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 220 военных привлечены для ликвидации последствий обрушения метромоста в столице Мексики, в результате которого погибли 20 человек. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета El Universal .

Военнослужащие участвуют в операции "по оказанию содействия населению и обеспечению безопасности граждан" на месте крушения поезда, сообщило Министерство обороны Мексики. Для разбора завалов прибыла тяжелая техника, в том числе краны. Продолжаются работы по поиску людей, которые все еще могут находиться под обломками.

Десятки спасателей, пожарных и полицейских задействованы в операции по поиску пострадавших, передает корреспондент ТАСС с места событий. Спасателям удалось проникнуть в два вагона, рухнувших с высоты около 10 м. Ожидается, что поисково-спасательная операция завершится в ближайшее время, после чего начнется разбор завалов.

Обрушение метромоста в Мехико произошло в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 мск вторника). Как рассказала одна из пострадавших, в вагоне, который упал, находилось очень много пассажиров, несмотря на позднее время. По ее словам, люди начали самостоятельно выбираться из вагона примерно через 15 минут - после того, как одному из пассажиров удалось разбить окно. Несмотря на то, что пассажиры находились в шоковом состоянии после крушения, из вагона в первую очередь начали вызволять пострадавших и пожилых граждан, сказала она.

Согласно последним официальным данным, жертвам трагедии стали 20 человек, в том числе несколько детей. В больницы были доставлены 49 пассажиров, получивших травмы, личности 38 из них уже установлены.

Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы.