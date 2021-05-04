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Обрушение метромоста в Мехико

В Мехико при обрушении метромоста погибли дети

Точное число жертв среди несовершеннолетних пока неизвестно
© AP Photo/Marco Ugarte

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Несколько несовершеннолетних оказались в числе погибших при обрушении метромоста в столице Мексики в понедельник вечером. Об этом сообщила журналистам на месте трагедии во вторник глава правительства города Клаудия Шейнбаум.

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"Среди 20 человек, которые, к сожалению, погибли, есть несовершеннолетние, их точное число мы пока не знаем", - сказала она. В больницы были доставлены не менее 49 пострадавших. Сведений об их состоянии обнародовано не было.

Пролет метромоста обрушился в районе станции "Оливос" на юге столицы. Два вагона проходившего по нему поезда упали с высоты около 10 м. Место происшествия оцеплено полицией и военнослужащими, поисково-спасательные работы продолжаются. Власти приступили к выяснению причин, приведших к трагедии.

12-я линия метрополитена Мехико, на которой находится станция "Оливос", была введена в эксплуатацию в конце октября 2012 года.

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