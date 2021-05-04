В Мехико при обрушении метромоста погибли дети

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Несколько несовершеннолетних оказались в числе погибших при обрушении метромоста в столице Мексики в понедельник вечером. Об этом сообщила журналистам на месте трагедии во вторник глава правительства города Клаудия Шейнбаум.
"Среди 20 человек, которые, к сожалению, погибли, есть несовершеннолетние, их точное число мы пока не знаем", - сказала она. В больницы были доставлены не менее 49 пострадавших. Сведений об их состоянии обнародовано не было.
Пролет метромоста обрушился в районе станции "Оливос" на юге столицы. Два вагона проходившего по нему поезда упали с высоты около 10 м. Место происшествия оцеплено полицией и военнослужащими, поисково-спасательные работы продолжаются. Власти приступили к выяснению причин, приведших к трагедии.
#AHORA | Tragedia sacude México. Se desplomó hace instantes un puente del Metro en la línea 12 de la ciudad de México a la altura del tramo de la estación Los Olivos. La cifra de muertos es de al menos 15 y otras 70 se encuentran heridas. pic.twitter.com/n1LRHwaLkL— Enzo Valdez (@Enzo_Valdezok) May 4, 2021
12-я линия метрополитена Мехико, на которой находится станция "Оливос", была введена в эксплуатацию в конце октября 2012 года.