В Москве мужчина с муляжом гранаты пытался ограбить банк

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк на востоке Москвы с муляжом гранаты. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

По данным следствия, в отделение банка на Измайловском шоссе зашел мужчина с муляжом гранаты и потребовал выдать ему наличные из кассы. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего грабитель скрылся.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские на улице Рудневке задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий. Со слов задержанного, муляж гранаты он приобрел в интернете", - сообщил Васенин.

Возбуждено уголовное дело о разбое, подозреваемый арестован.