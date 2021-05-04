Обрушение метромоста в Мехико. Главное

В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. Погибли 23 человека, еще 65 госпитализированы. По данным Reuters, пострадали более 70 человек, некоторые заблокированы в вагонах.

Мэр города Клаудия Шейнбаум сообщила, что среди погибших есть несовершеннолетние.

Инцидент произошел на 12-й линии метрополитена Мехико 3 мая в 22:25 по местному времени (06:25 мск 4 мая) между станциями "Оливос" и "Тесонко". Два вагона упали с высоты около 10 м.

По словам одной из пострадавших, люди начали самостоятельно выбираться из упавшего вагона примерно через 15 минут после обрушения моста.

Также очевидцы сообщают, что в поезде было очень много пассажиров. Использующиеся на введенной в эксплуатацию в 2012 году линии составы FE-12 вмещают 1 471 пассажира.

На месте происшествия работают десятки спасателей и пожарных, несколько сотен военнослужащих и полицейских. Прибыла тяжелая техника, в том числе краны.

Проведение спасательной операции на месте обрушения метромоста затруднено из-за угрозы падения нескольких вагонов метро, зависших над землей. По словам Клаудии Шейнбаум, спасательные работы приходилось приостановить, чтобы стабилизировать положение метропоезда, "находившегося в очень неустойчивом положении".

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард выразил соболезнования родным и близким погибших. Он назвал произошедшее ужасной трагедией и призвал выяснить причины инцидента.