Следственный комитет возбудил дело по факту пожара в гостинице в Москве

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве. Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, при пожаре погиб один человек. Ранее источник сообщал о двух погибших.

Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

"Следственными органами СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в результате возгорания погиб мужчина. В СК подтвердили, что среди пострадавших есть несовершеннолетние, которые доставлены в медицинские учреждения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления СК по Москве. "Для определения причины и очага возгорания следствием будет назначен ряд экспертиз. В рамках расследования меры обеспечения противопожарной безопасности в отеле будут проверены на соответствие установленным законом требованиям", - отметили в СК.

По данным экстренных служб, при пожаре пострадали 18 человек, в том числе 10 детей. Ранее источник сообщил ТАСС, что в гостинице были грубые нарушения требований пожарной безопасности. Ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект, не сработала. Речь идет о системах дымоудаления, сигнализации, пожаротушения. Кроме того, еще одним грубым нарушением, стало отсутствие запасных эвакуационных выходов. Проверки на соблюдение требований пожарной безопасности в гостинице не проводились, так как она открылась несколько месяцев назад.