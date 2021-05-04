Число жертв обрушения метромоста в Мехико выросло до 23

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Количество погибших в результате обрушения метромоста в столице Мексики возросло до 23. Об этом сообщила во вторник журналистам на месте трагедии глава правительства мегаполиса Клаудия Шейнбаум.

"К сожалению, к настоящему времени известно о 23 погибших", - сказала она. По словам Шейнбаум, еще 65 человек госпитализированы.

Обрушение пролета метромоста произошло в районе станции "Оливос" на юге города в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 мск), когда по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м. Правоохранительные органы приступили к выяснению причин катастрофы.

12-я линия метрополитена Мехико, на которой находится станция "Оливос", была введена в эксплуатацию в конце октября 2012 года.