Ребенок выпал из окна 13-го этажа в Подмосковье

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Полуторагодовалый мальчик погиб, выпав из окна 13-го этажа дома в Ленинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По предварительным данным следствия, в квартире дома в деревне Мисайлово родители после проветривания комнаты забыли вынуть ручку из окна, которую обычно вынимали в целях обеспечения безопасности малыша, и ненадолго покинули комнату. "Кроватка мальчика располагалась в непосредственной близости от окна, оставшись один в комнате, ребенок самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна на улицу с высоты 13-го этажа", - сообщили в ГСУ. От полученных травм мальчик погиб на месте. После происшествия начата доследственная проверка.

ГСУ СК России по Московской области в очередной раз предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасности детей, так как падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. "Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии", - отметили в ГСУ.