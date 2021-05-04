В Калининграде изъяли свыше 4 тыс. литров контрафактного алкоголя

КАЛИНИНГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Полиция обнаружила склад с нелегальным алкоголем в Калининграде и изъяла свыше 4 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Против владельца возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник журналистам начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"Следственным отделом ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда в отношении владельца товара возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции")", - сообщила Поставничая.

Нарушение было выявлено сотрудниками 3-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области в результате оперативно-разыскных мероприятий. В гараже 27-летнего жителя Калининграда обнаружены и изъяты 840 пластиковых бутылок, в которых хранились 4 200 литров спиртосодержащей жидкости. Там же найдены произведенные кустарным способом этикетки для алкогольной продукции. Предполагается, что все изъятое готовилось к продаже. Ни лицензии на такую деятельность, ни документов на продукцию владелец не предъявил, уточнила Поставничая.