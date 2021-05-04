В Мехико проверят все конструкции 12-й линии метро

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Проверка всех конструкций 12-й линии метро пройдет в Мехико после обрушения метромоста. Об этом во вторник в своем микроблоге в Twitter сообщила мэр Мехико Клаудия Шейнбаум.

"Начинается структурная проверка всей 12-й линии, будет сделан экспертный отчет, проведено детальное расследование причин", - говорится в публикации.

Обрушение пролета метромоста произошло в районе станции "Оливос" на юге города в понедельник в 22:25 по местному времени (06:25 вторника мск), когда по нему проходил поезд. В результате два вагона рухнули с высоты около 10 м.

12-я линия метрополитена Мехико, на которой находится станция "Оливос", была введена в эксплуатацию в конце октября 2012 года.