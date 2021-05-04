Состояние двух пострадавших при пожаре в московской гостинице оценивается как тяжелое

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Состояние двух пострадавших в результате пожара в гостинице "Вечный зов" в Москве оценивается как тяжелое. Об этом ТАСС сообщили во вторник в медицинских службах.

Что известно о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве

"По уточненным данным, в больницы было доставлено 18 человек, в том числе 10 детей. Двое умерли, несмотря на усилия врачей, еще двое от госпитализации отказались. В больницах находятся 14 пострадавших, включая восьмерых детей. Состояние двоих оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства. По его словам, у всех пострадавших отравление угарным газом.

Информацию о двух погибших в результате пожара подтвердили в депздраве.

"Двое пострадавших взрослых скончались. Один взрослый находится в крайне тяжелом состоянии. Детям, находящимся в стационарах, медицинская помощь оказывается в полном объеме, их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что на место пожара на 6-й Кожуховской улице в течение 7 минут прибыли четыре бригады Центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скрой медицинской помощи.