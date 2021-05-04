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Пожар в гостинице "Вечный зов" в Москве

Здание горевшей в Москве гостиницы было переоборудовано из отделения банка

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в коридорах здания осталось много электропроводки и кабелей, выделивших при возгорании большое количество дыма, который заблокировал пути к эвакуации

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Здание гостиницы "Вечный зов" в Москве, где во вторник ночью произошел пожар, было переоборудовано из отделения банка. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Ранее там располагалось отделение Сбербанка, затем здание переоборудовали под гостиницу. В коридорах осталось очень много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количество дыма. Он, по сути, блокировал пути к эвакуации", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что гостиница начала работать с 12 марта. "В связи с этим надзорных мероприятий по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности там не могло проводиться. Но в самом конце марта в гостинице проводились занятия по эвакуации", - рассказал источник.

Он не уточнил, кто давал разрешение на ввод в эксплуатацию самой гостиницы при наличии нарушений. Ранее источник сообщил, что в гостинице не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, которой должен быть оборудован подобный объект. Речь идет о системах дымоудаления, сигнализации, пожаротушения. "Кроме того, еще одним грубым нарушением стало отсутствие запасных эвакуационных выходов", - сказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация людей проводилась в условиях сильного задымления, почти на ощупь. Пожарным удалось спасти практически более 300 постояльцев гостиницы, среди которых было 114 детей из разных городов, которые приехали на слет кадетов.

Теги
РоссияПожар в гостинице "Вечный зов" в Москве
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