Спасательная операция на месте обрушения метромоста в Мехико завершилась

МЕХИКО, 4 мая. /ТАСС/. Спасательная операция, которая проходила на месте обрушения метромоста в столице Мексики, завершена. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, начался разбор завалов с помощью спецтехники.

"Поиск выживших прекращен", - сообщил корреспонденту ТАСС сотрудник Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико. На месте работают врачи, сотрудники правоохранительных органов, бойцы Нацгвардии и военные.

Не менее суток может уйти на разбор завалов, к операции привлечены десятки спасателей, три автокрана. "Сложно сказать, сколько продлится разбор завалов, ситуация сложная. Думаю, это займет как минимум 24 часа, возможно, больше", - пояснила корреспонденту ТАСС представитель Управления по чрезвычайным ситуациям Мехико.

Согласно информации одного из сотрудников метрополитена, причины обрушения по-прежнему неизвестны.