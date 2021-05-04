Полиция в Калужской области возбудила уголовное дело после убийства четырех собак

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными возбудили в Калужской области после обнаружения трупов четырех собак на обочине дороги в Ферзиковском районе. Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления и вид оружия, из которого были убиты животные, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления МВД.

"По результатам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

В пресс-службе отметили, что сообщение о том, что на обочине автодороги Ферзиково - Филенево в Ферзиковском районе были обнаружены трупы четырех собак, поступило от местных жителей. "Проводятся мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего, вида оружия, из которого был произведен отстрел, и лиц, причастных к данному факту", - добавили в пресс-службе.