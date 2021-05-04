В Самаре задержали жителя, напавшего на несовершеннолетнего в лифте дома

САМАРА, 4 мая. /ТАСС/. Мужчина, напавший 2 мая на несовершеннолетнего в подъезде жилого дома в Самаре, задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Житель Самары 2000 года рождения, судим по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Задержан, решается вопрос, когда выйдут с арестом в суд. Прокуратура будет настаивать на заключении под стражу", - рассказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, следственное управление СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой") после нападения на несовершеннолетнего в подъезде жилого дома в Самаре. По версии следователей, 1 мая в лифте одного из домов по улице Краснодонской в Промышленном районе города Самары мужчина напал на юношу 2005 года рождения и попытался похитить его телефон. В результате несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован в одно из лечебных учреждений Самары.