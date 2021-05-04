Перевозка на автобусе детей, погибших в ДТП на Ставрополье, проводилась без лицензии

ВОЛГОГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Перевозка погибших в ДТП на Ставрополье воспитанниц спортивной детской школы олимпийского резерва из Волгограда к месту проведения соревнований проводилась с рядом нарушений, в частности без лицензии и путевого листа. Об этом сообщила во вторник по итогам проверки прокуратуры Волгоградской области пресс-служба ведомства.

Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

В ходе проверки установлено, что перевозка детей к месту проведения соревнований осуществлялась на автобусе 2005 года выпуска, при этом у водителя отсутствовал путевой лист, а также лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Перевозка группы детей по маршруту Волгоград - Черкесск протяженностью 675 км осуществлялась без уведомления органов Госавтоинспекции, автобус не был оборудован в установленном порядке проблесковым маячком желтого цвета, опознавательными знаками "Дети" и устройством для ограничения скорости движения 60 км/ч, говорится в сообщении.

Проверка диагностической карты о прохождении техосмотра показала, что она в соответствующей информационной системе отсутствует. При осмотре автомобиля на месте ДТП выявлены технические неисправности и условия, при наличии которых эксплуатация транспортного средства запрещена, в том числе отсутствие предусмотренных конструкцией ремней безопасности пассажиров заднего ряда сидений, уточнили в пресс-службе.

"Вопреки указанным требованиям при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства комитета по физической культуре и спорту администрации Волгограда директором МБУ СШОР № 2 фактически самовольно принято решение о перевозке детей в отсутствие каких-либо юридических правоотношений с перевозчиком, что привело к тяжким последствиям в виде гибели несовершеннолетних. По результатам проверки прокуратурой города внесено представление в адрес главы Волгограда, в котором потребовано принять меры к устранению нарушений законодательства и провести дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности при организации перевозок детей", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также прокуратурой региона организованы проверки соблюдения учреждениями и организациями независимо от формы собственности, осуществляющими работу с несовершеннолетними (спортивные, образовательные, досуговые организации, учреждения культуры и молодежной политики), требований действующего законодательства при организации перевозок несовершеннолетних. Согласно организационно-распорядительным документам администрации Волгограда и ее структурных подразделений, в настоящее время выезды обучающихся в другие регионы автомобильным транспортом запрещены, добавили в пресс-службе.