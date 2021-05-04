{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае

Двое пострадавших в ДТП на Ставрополье детей находятся в крайне тяжелом состоянии

Они проходят лечение в Москве

ВОЛГОГРАД, 4 мая. /ТАСС/. Двое доставленных в Москву для лечения волгоградских детей, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье, находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили во вторник журналистам в облздраве Волгоградской области.

На эту тему
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае
Что известно о столкновении автобуса с детьми и "Камаза" в Ставропольском крае

Ранее бортом авиации МЧС России Ил-76 из Ставрополя в Москву были доставлены шесть пострадавших на Ставрополье воспитанниц детской спортивной школы олимпийского резерва Волгограда и один взрослый. По данным Минздрава, вся необходимая медицинская помощь им будет оказана в подведомственных министерству НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко и Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Пирогова.

"В медицинских учреждениях Москвы продолжают лечение шесть детей и один взрослый. Пять детей в РДКБ, из них два ребенка в крайне тяжелом состоянии в реанимации, двое в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок в отделении в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок и один взрослый - в НМИЦ Бурденко, в стабильном состоянии, средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Одна девочка продолжает лечение в КБ СМП № 7 Волгограда, состояние ее оценивается как средней степени тяжести. Двое детей накануне выписаны на амбулаторное лечение в Волгограде.

Теги
РоссияСтавропольский крайДТП с автобусом с детьми в Ставропольском крае
В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух человек
В ближайшее время ему предъявят обвинение
Читать полностью