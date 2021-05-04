В национальном парке под Саратовом загорелся лес

САРАТОВ, 4 мая. /ТАСС/. Лес загорелся в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, площадь возгорания составляет 2 га, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора Валерия Радаева ситуация по ликвидации пожара в Национальном парке "Хвалынский" взята на контроль, <…> верховым пожаром охвачено 2 га леса" - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ситуация осложняется сильным ветром. Тушение леса ведется силами пожарной части, лесничества, а также службы Национального парка.

Как сообщили в ГУ МЧС по Саратовской области, в настоящий момент угрозы населенным пунктам нет, однако подразделения ведомства дежурят около них.