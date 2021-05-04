В ДТП на трассе "Кола" в Мурманской области погибла депутат горсовета Кировска

ТАСС, 4 мая. Депутат городского совета Кировска, креативный директор ООО "Телесеть" Марина Котомкина погибла в ДТП во вторник утром на трассе "Кола", говорится в сообщении в официальном аккаунте "Народного телевидения "Хибины".

"Сегодня утром не стало Марины Котомкиной. Нашего друга, коллеги, креативного директора редакции и ведущей программы "Новости", - говорится на странице в социальной сети "Вконтакте".

По предварительной информации, около 04:00 мск на 1357-м км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате ДТП один человек доставлен в медицинское учреждение, трое погибли на месте, в том числе две женщины.

Прокуратура Мурманской области начала проверку.