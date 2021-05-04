В Москве клинику "24/7" проверят на оказание услуг без лицензии

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ назначил доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека, в московской клинике "24/7". Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, медучреждение также проверят на мошеннические действия.

"СК назначил доследственную проверку по фактам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ), и совершения мошенничества (159 УК РФ) в известной столичной клинике "24/7". В медучреждении в минувшую пятницу прошла выемка документов, а также выполнены иные следственные действия, - рассказал собеседник агентства. - Решается вопрос о приостановке работы клиники".

Поводом для проведения проверки, по словам источника, послужила поступившая в Следственный комитет информация из Росздравнадзора о том, что в реанимацию клиники, у которой нет лицензии на оказание услуг по кардилогии, был госпитализирован перенесший инсульт мужчина. "В рамках выполненных ранее следственных действий в медучреждении были выявлены нарушения, в том числе использование лекарств, не имеющих лицензию, а также отсутствие лицензии на операции", - отметил источник в правоохранительных органах.

Официальными комментариями следственных органов и клиники ТАСС пока не располагает.