В Москве украинца осудили на три года за попытку контрабанды запчастей к самолетам МиГ-29

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима гражданина Украины Сергея Ливенцова, признав его виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов МиГ-29, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Гражданин Украины Ливенцов Сергей Иванович признан Гагаринского судом виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде огнестрельного оружия или его основных частей, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. Как указано на сайте суда, приговор был провозглашен 23 апреля и уже обжалован осужденным и его защитой.