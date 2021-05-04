В ФРГ задержали подозреваемого в рассылке писем с угрозами от имени правых экстремистов

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали в Берлине предполагаемого автора писем с угрозами, которые с середины 2018 года получали общественные деятели, журналисты и политики, в том числе депутаты Бундестага. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении прокуратуры Франкфурта-на-Майне и Ведомства по уголовным делам Гессена.

По данным следствия, безработный 53-летний гражданин Германии с августа 2018 года разослал серию писем с угрозами от имени группировки "НСП 2.0", название которой, по всей видимости, должно отсылать к печально известной неонацистской группировке "Национал-социалистическое подполье" (НСП). Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, был неоднократно судим, в том числе за преступления на почве правого экстремизма.

В настоящий момент продолжается анализ конфискованных у него в квартире носителей информации. В середине марта власти заявляли как минимум о 133 письмах с угрозами от имени "НСП 2.0".

Группировка НСП была создана в 1998 году. Ее костяк составляли три человека - Беате Чепе, Уве Мундлос и Уве Бенхардт. Предполагается, что с 2000 по 2007 год они убили на территории ФРГ восемь турок и одного грека, а также женщину-полицейского, при этом оставаясь вне поля зрения контрразведки. В 2011 году правоохранительные органы лишь случайно вышли на след группировки. Мундлос и Бенхардт в конечном итоге застрелились, а Чепе сама явилась в полицию, попытавшись предварительно скрыть важные улики. Она была признана виновной в 10 убийствах и приговорена к пожизненному заключению.