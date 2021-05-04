Российский блогер умер в Абхазии после 40 дней лечебного голодания

СУХУМ, 4 мая. /ТАСС/. Блогер из России Виталий Выграновский умер в Абхазии после 40 дней голодания. Об этом ТАСС сообщили в МВД республики. Труп направлен в морг судебно-медицинских экспертиз.

"В воскресенье утром в отдел милиции города Новый Афон поступил звонок о том, что в одном из заброшенных домов в селе Анхуа Гудаутского района обнаружен труп мужчины. На место незамедлительно прибыли сотрудники милиции и прокуратуры, которые обнаружили там тело мужчины без признаков насильственной смерти, в неестественной позе. Удалось установить, что это блогер из Краснодара Виталий Выграновский, который 40 дней голодал. После начала лечебного голодания он приехал в Абхазию из РФ, в своем блоге он рассказывал о том, что очень сильно ослабел", - сказал помощник министра внутренних дел республики Бадри Айба.

Сотрудники МВД также установили, что Выграновский занимался йогой и ранее уже приезжал со своими друзьями в село Анхуа, где они жили в заброшенных домах.