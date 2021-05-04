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В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В ближайшее время ему предъявят обвинение

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Мужчина убил свою знакомую и заступившегося за нее мужчину в Королеве. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

По данным следствия, 3 мая в квартире на Фабричной улице в микрорайоне Текстильщики компания из четырех человек распивала спиртные напитки. "В какой-то момент между подозреваемым и его знакомой возник конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшей два колото-резаных ранения в область груди. Мужчине, вступившемуся за потерпевшую, подозреваемый также нанес около 5 ножевых ранений, в результате которых мужчина скончался на месте происшествия", - сказали в ГСУ.

Соседи вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу, однако, несмотря на оказанную помощь, она через несколько часов скончалась. По подозрению в убийстве задержан 45-летний местный житель. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

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