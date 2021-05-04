Власти Ирана начали расследование гибели сотрудницы посольства Швейцарии в Тегеране

ТАСС, 4 мая. Иранские власти начали расследование после гибели в Тегеране сотрудницы посольства Швейцарии. Об этом сообщило во вторник агентство IRNA со ссылкой на заявление иранского МИД.

"Компетентные органы расследуют гибель сотрудника посольства Швейцарии в Тегеране, результаты будут обнародованы, - цитирует агентство заявление. - Министерство выражает соболезнования в связи с печальным инцидентом".

Ранее иранские власти сообщили, что первый секретарь посольства Швейцарии погибла, упав из высотного здания в районе Камрания на севере Тегерана. Медики констатировали ее смерть на месте инцидента. Представитель экстренных служб также сообщил, что тело швейцарки передано судебно-медицинским экспертам. По данным иранской полиции, указывает IRNA, женщина упала с 18-го этажа дома, в котором проживала.

Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии подтвердил гибель сотрудника посольства страны в Иране в результате несчастного случая. Как указывал телеканал Sky News Arabia, погибшая курировала вопросы, связанные с представлением интересов США в Иране.

Швейцария представляет интересы США в Иране с тех пор, как дипломатические отношения между двумя странами были разорваны вскоре после Исламской революции 1979 года и инцидента с захватом американских заложников в Тегеране.