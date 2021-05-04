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СМИ: в Алжире пять человек погибли в результате наводнения

Затоплены несколько жилых домов, передает агентство Algeria Press Service

ТАСС, 4 мая. Не менее пяти человек погибли за минувшие сутки в результате наводнений в Алжире. Об этом сообщило во вторник государственное агентство Algeria Press Service со ссылкой на национальную службу гражданской обороны.

После интенсивных дождей наводнения произошли в провинциях Медеа и Мсила в Атласских горах. Больше всего пострадали населенные пункты Вад аль-Зарватийя и Вади аль-Малех, а также Сиди-Нуман. Затоплены несколько жилых домов, а также центр для глухонемых. Местами перерезаны автомобильные дороги.

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