СМИ: в Алжире пять человек погибли в результате наводнения

ТАСС, 4 мая. Не менее пяти человек погибли за минувшие сутки в результате наводнений в Алжире. Об этом сообщило во вторник государственное агентство Algeria Press Service со ссылкой на национальную службу гражданской обороны.

После интенсивных дождей наводнения произошли в провинциях Медеа и Мсила в Атласских горах. Больше всего пострадали населенные пункты Вад аль-Зарватийя и Вади аль-Малех, а также Сиди-Нуман. Затоплены несколько жилых домов, а также центр для глухонемых. Местами перерезаны автомобильные дороги.