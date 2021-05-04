СК начал проверку после порчи баннеров ко Дню Победы в Томской области

ТОМСК, 4 мая. /ТАСС/. Следователи Томской области начали проверку в отношении несовершеннолетней жительницы города Северска, которая повредила баннеры, посвященные движению "Бессмертный полк". Об этом во вторник сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Томской области.

"Следственными органами СК РФ по Томской области проводится проверка по факту повреждения расположенных в общественном месте баннеров, посвященных движению "Бессмертный полк", по признакам преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ночью 3 мая несовершеннолетняя жительница Северска сорвала несколько баннеров, посвященных движению "Бессмертный полк", размещенных на стендах одной из улиц города. Материал проверки изъят из производства органов внутренних дел и передан в территориальный следственный отдел регионального управления СК.