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Открытое горение в национальном парке под Саратовом ликвидировали

Площадь пожара составила 3 га

САРАТОВ, 4 мая. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировали в национальном парке "Хвалынский" под Саратовом, где загорелся лес на площади 3 га, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

Во вторник по поручению губернатора Валерия Радаева была взята на контроль ситуация по ликвидации пожара в национальном парке "Хвалынский". Ранее сообщалось, что верховым пожаром охвачено 3 га леса. В настоящий момент угрозы населенным пунктам нет, однако подразделения ГУ МЧС региона дежурят около них.

"Открытое горение ликвидировано, но тление есть, ведется проливка, работы продолжаются", - сказала собеседница агентства.

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Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская область
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